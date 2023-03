Beto avisa Sporting. É "importantíssimo" renovar com Gonçalo Inácio e blindá-lo

Beto Severo aconselha o Sporting a não perder tempo e fechar rapidamente novo contrato com Gonçalo Inácio.

Em França, garante-se que o PSG está interessado no central, de 21 anos, que se estreou na seleção nacional na passada quinta-feira. Em entrevista a Bola Branca, Beto avisa que é necessário aumentar a cláusula de rescisão de Inácio, de 45 milhões de euros.

"O Sporting já falou da possibilidade da renovação com Gonçalo Inácio, mas também depende do jogador e do clube. Ele já demonstrou que está bem no Sporting e está feliz, mas de certeza que, se continuar a um bom nível, poderá ter propostas, porque é um jovem de qualidade e que se estreou na seleção. Por isso, era importantíssimo que o Sporting aumentasse os anos de contrato com o Gonçalo e aumentasse a cláusula de rescisão", avisa o antigo internacional português.



O antigo defesa-central e capitão do Sporting não fica surpreendido com o interesse dos principais clubes europeus em Gonçalo Inácio.

"O Gonçalo é um jogador apetecível. Já está num clube grande, mas acredito que poderá aparecer uma proposta de um tubarão europeu se ele continuar neste nível. Eu conheço o Gonçalo e é um jogador muito focado e muito tranquilo, por isso, se ele continuar nessa trajetória, obviamente que vão olhar para ele com outro olhar", assegura.

Estreia "natural" pela seleção

Beto acredita que Gonçalo Inácio chegou à seleção "com naturalidade, fruto do seu trabalho no Sporting, com uma boa época e alguns golos":

"Tem crescido bastante e juntou-se a combinação perfeita, ao estrear-se no estádio do seu clube, por isso, não podia ser uma estreia melhor. O adversário de Portugal era mais fraco, mas Gonçalo Inácio fez um bom jogo e cumpriu. Está num bom momento e tem de aproveitar isso."

Gonçalo Inácio tem contrato com o Sporting até 2026 e cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O central estreou-se na equipa principal em 2020/21 e afirmou-se como titular na temporada passada. Esta época, leva três golos e três assistências em 40 jogos pelo clube que o formou.