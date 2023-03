Bétis negoceia regresso de Bellerín na próxima época

O Bétis está em "negociações avançadas" com vista à contratação de Héctor Bellerín, atualmente no Sporting, para a próxima temporada, segundo avança, esta terça-feira, o jornalista italiano Fabrizio Romano.

O lateral-direito internacional espanhol, de 28 anos, está no Sporting desde janeiro, por empréstimo do Barcelona válido até ao final da época. Serviu para colmatar a saída de Pedro Porro para o Tottenham.

Contudo, termina contrato com o Barcelona em junho, pelo que, no verão, poderá assinar por um novo clube a livre custo. A menos que negoceie diretamente com o Sporting, não deverá continuar em Alvalade.

De acordo com Romano, Bellerín tem interesse em regressar ao Bétis, clube que representou, na temporada passada, por empréstimo do Barça.

Bellerín leva um golo em seis jogos pelo Sporting, desde o dia 31 de janeiro. A utilização do espanhol tem sido limitada pelas lesões.