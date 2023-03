Lembra-se do golo de Pote? Fatawu marca antes do meio-campo

Veja também:

O avançado do Sporting Fatawu brilhou ao serviço da seleção Sub-23 do Gana ao marcar um golo de longa distância, com um remate certeiro desferido antes da linha do meio-campo.

Depois de Pedro Gonçalves assinar um golo a 46 metros da baliza, frente ao Arsenal, o jovem leão inspirou-se no colega de equipa na partida frente à Argélia.

Mas Fatawu ainda rematou de mais longe, antes da divisória do meio-campo, surpreendendo o guarda-redes adversário.