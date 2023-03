Sporting está atento a lateral-direito do São Paulo

O Sporting está atento à situação do lateral-direito Nathan no São Paulo, de acordo com o portal brasileiro "UOL".

O defesa, de 20 anos, termina contrato com o São Paulo em dezembro de 2024 e não parece haver interesse na renovação. O mais provável, segundo o "UOL", é que rume à Europa no verão.

O Sporting observa Nathan há vários meses, antes ainda de ter assegurado o empréstimo de Héctor Bellerín junto do Barcelona, após a saída de Pedro Porro para o Tottenham. O lateral ainda chegou a negociar com o Vasco da Gama, mas não houve transferência.

Nathan foi formado no São Paulo e, na última época, foi emprestado ao Coritiba, sem sucesso. Regressou ao clube do Morumbi este ano e foi titular no Paulistão, com uma assistência em seis jogos.