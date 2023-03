Rúben Amorim eleito o segundo melhor treinador do mundo abaixo dos 40

Rúben Amorim ficou em segundo, apenas atrás do alemão Julian Nagelsmann, que orienta o Bayern de Munique. A "FourFourTwo" destaca os sucessos do treinador do Sporting, de 38 anos, especialmente o facto de ter levado os leões ao seu primeiro campeonato em 19 anos.

Se já conhecia o "30 Under 30" da "Forbes" (lista de 30 pessoas abaixo dos 30 anos com potencial para deixar marca na respetiva indústria), conheça agora o "Under 40" da revista inglesa de futebol, que foi à procura dos "Fergies em potência, mini Mourinhos e Guardiolas do jardim de infância". Dos sete que encontrou, há um português.

A revista de futebol " FourFourTwo " elege Rúben Amorim, do Sporting, como o segundo melhor treinador do mundo abaixo dos 40 anos.

De facto, a ascensão do antigo internacional português foi meteórica: do Casa Pia, no Campeonato de Portugal, ao Sporting, foram apenas dois anos, com uma Taça da Liga conquistada com o Braga pelo meio.

Pelos leões, venceu um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Esta época, foi eliminado nas provas internas e está apenas em quarto no campeonato, contudo, acaba de eliminar o Arsenal, atual líder da Premier League, rumo aos quartos de final da Liga Europa.

Depois de Nagelsmann e de Amorim, vem o ítalo-alemão Domenico Tedesco, de 37 anos. O ex-Leipzig é o sucessor do novo selecionador português, Roberto Martínez, no comando da seleção da Bélgica.

Em quarto, está o antigo central internacional belga Vincent Kompany, de 36 anos, que treina o Burnley. Em quinto, o alemão Matthias Jaissle, 34, do Salzburgo. Em sexto, o belga Will Stil, 30, que "obrigava" o Reims a pagar uma multa de 25 mil euros por cada jogo que orientava. Por fim, o antigo internacional inglês Wayne Rooney, maior goleador da história do Manchester United, que atualmente dirige o DC United, dos EUA.

[notícia corrigida às 11h44 - Will Still já tem a qualificação necessária]