Chermiti foi abordado e não fecha a porta à seleção da Tunísia

Youssef Chermiti não fecha a porta à seleção da Tunísia, que já o abordou, no entanto, garante que tem com prioridade representar Portugal.

O ponta de lança do Sporting, de 18 anos, internacional português de sub-19, mas tem dupla nacionalidade, dado que o pai é tunisino. Em entrevista ao Canal 11, Chermiti revela que a Federação daquele país já o contactou, no sentido de tentar convencê-lo a representar a Tunísia.

"Vieram falar comigo e com o meu pai, sim, eu disse que ia pensar. Mas claro que a prioridade é de Portugal", sublinha o avançado.



"Já dá para sonhar um pouco"





Chermiti foi titular pela seleção nacional de sub-19, na terça-feira, frente à Suécia, a contar para a Ronda de Elite de qualificação para o Euro 2023.



Dado o bom momento que atravessa, com 13 jogos disputados pela equipa principal do Sporting, o avançado admite que "já dá para sonhar um pouco" com a seleção AA.

"Sonhar é grátis. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar?", atira.

Chermiti estreou-se esta época pela equipa principal do Sporting e leva dois golos e duas assistências em cinco titularidades, para um total de 13 jogos disputados. Tem contrato válido até 30 de junho de 2027.