Renovação de Bragança seria “grande gesto de Rúben Amorim e do Sporting”

Francisco Barão, que orientou Daniel Bragança, como adjunto, nas equipas B e sub-23 do Sporting, elogia Rúben Amorim pelo apoio ao jovem médio durante o longo período de lesão.

Bragança está fora dos relvados desde o dia 9 de julho, altura em que sofreu uma entorse traumática no joelho direito, com lesão no ligamento cruzado anterior. Ainda assim, o treinador do Sporting, de acordo com o jornal "Record", terá dado aval à direção do clube de Alvalade para avançar com a renovação do atleta de 23 anos.

Por esta posição, o técnico merece elogios do antigo defesa dos leões Francisco Barão, que olha para Rúben Amorim como alguém que “sabe muito bem o que é ter lesões, porque também andou lá dentro”.

“É um grande gesto do Rúben, por dois aspetos: por acreditar que o Daniel vai voltar a ser o que todos víamos e por lhe dar força. É um gesto ao qual estamos habituados, que Amorim tenha estes cuidados com os jogadores”, afirma, em tom elogioso, a Bola Branca.

Também da parte do Sporting, Francisco Barão vê uma possível renovação do contrato do Daniel Bragança como “uma prova” de confiança na recuperação completa do médio.

“Mesmo sendo um repto do Rúben Amorim, se o Sporting acredita na recuperação do Daniel, isso só vai fazer com que se aplique mais e sofra mais um pouco para voltar a ser o que todos esperamos”, completa.

"O menino super crescido e responsável"

Francisco Barão acompanhou, como adjunto, a transição de Daniel Bragança de júnior para sénior, através das equipas B e sub-23 do Sporting. O antigo jogador recorda “um menino super crescido e responsável”, que “dava gosto treinar”.