Rúben Amorim. "Fomos justos vencedores"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogia os seus jogadores após a eliminação do Arsenal na Liga Europa.

"Acima de tudo, a vitória e os resultados ditam tudo mas relevo a forma como jogaram, como enfrentaram o jogo e como sofreram o primeiro golo, que não merecíamos. Depois, a forma personalizada como em todo o jogo aguentámos. Tivemos dificuldade no fim. O prolongamento foi difícil para nós. O Arsenal respeitou-nos sempre muito. Foi um jogo um pouco dividido em que fomos felizes nos penáltis mas fizemos por merecer", referiu.

Em declarações à SIC, Rúben Amorim não tem dúvidas: “Tudo vem da mentalidade, da concentração. Nós fomos aumentando durante a época. Faz parte do processo e estamos a melhorar com o tempo. O que temos de fazer é não nos distrairmos com estes resultados e continuarmos. Ainda temos muito para fazer”.

A primeira substituição dos leões foi em cima dos 90 minutos. Amorim justifica: “O jogo estava a correr tão bem e estavam todos tão bem, os jogadores aparentam estar bem, e alguma mexida não tem nada a ver com talento. Mexendo em alguma peça poderia alterar. Na segunda parte, nós fomos mais fortes e eu não queria parar esse momento da equipa”.

“Por qualquer jogador que o Arsenal tivesse, seria sempre muito forte. Quanto a mim, fomos justos vencedores. Em nossa casa, o Arsenal teve mais o controlo do jogo, mas soubemos lidar com os dois jogos da eliminatória e acabámos por merecer”, acrescentou.

O técnico de Alvalade admite que esta passagem à próxima eliminatória pode ser importante injeção anímica.

“Sim, obviamente. Como eu disse antes do jogo, não mudava nada em relação ao nosso projeto e ao caminho que temos de seguir, mas faz com que os jogadores acreditem naquilo que estamos a fazer. Ajuda-nos numa época muito difícil”.

E pode esta passagem aumentar a pressão para Amorim sair: “Não. Não muda nada. São nestes momentos que eu falo, falei antes do jogo. O resultado não muda nada. Para as pessoas pode mudar, a minha ideia continua a ser a mesma. O que disse antes do jogo mantenho”.

O Sporting eliminou o Arsenal nas grandes penalidades e segue para os quartos de final da Liga Europa.