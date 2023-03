Juventus espera "eliminatória difícil" contra o Sporting

O diretor das equipas da Juventus, Gianluca Pessotto, considerou esta sexta-feira que o conjunto italiano espera uma "eliminatória difícil" frente ao Sporting, nos quartos de final da Liga Europa.

"O sorteio é desafiante, também para o Sporting, que é uma equipa jovem e boa, pelo que na próxima ronda temos de ser bons para seguir em frente. Vai ser uma eliminatória difícil. Os nossos adversários são fortes e mostraram-no ao afastarem o Arsenal, um dos favoritos a vencer o troféu", disse.

Citado no site da vecchia signora, Pessotto lembrou que, tal como a Juventus, também o Sporting vem de uma fase de grupos da Liga dos Campeões, que "não correu bem".

"Contudo, nós somos a Juventus e sabemos qual é a nossa tarefa", assumiu o responsável, que espera ter a sua equipa na máxima força, algo que tem acontecido poucas vezes esta temporada.

O Sporting encontra os italianos da Juventus nos quartos de final da Liga Europa, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

O onze de Rúben Amorim joga o primeiro jogo em Turim, em 13 de abril, e o segundo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 20 do mesmo mês.

No caso de conseguir eliminar a Juventus, o Sporting defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre Manchester United e Sevilha, com primeira mão em Alvalade, em 11 de maio, e segunda em Inglaterra ou Espanha, em 18 de maio.