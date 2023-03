Sporting joga futuro na Liga Europa no covil do líder da Premier League

O Sporting só visitou duas vezes o Arsenal. A primeira foi em 1969, para a Taça das Cidades com Feiras, predecessora da Taça UEFA, que por sua vez antecedeu a Liga Europa: saiu derrotado, por 3-0. A segunda foi em 2018, na fase de grupos da Liga Europa: sacou um nulo no Emirates.

Depois do empate a dois golos em Alvalade, na primeira mão dos oitavos de final da prova, os leões tentam fazer algo que nunca conseguiram: derrotar o Arsenal, e logo no Emirates, onde o líder da Premier League só perdeu duas vezes e soma 13 vitórias em 17 jogos, esta temporada.

Na antevisão do encontro, Rúben Amorim assumiu esperar "um jogo muito difícil", mas garantiu que acredita no apuramento. Ainda assim, o treinador do Sporting atirou a responsabilidade para o lado do Arsenal.

"Vamos fazer o nosso jogo e querer ter bola. A grande responsabilidade está do lado do Arsenal. (...) Nós acreditamos muito, podemos passar a eliminatória e seguir em frente. Isto é um ponto no nosso projeto. Todos os jogos são o jogo da nossa vida. O Sporting, por direito próprio, está nesta fase", sublinhou Amorim, em conferência de imprensa.

O técnico leonino não quis revelar se jogará, no centro do ataque, com Paulinho e Chermiti: "Não vou revelar porque as características dos nossos dois avançados são diferentes, mas ele [Paulinho] já sabe se vai jogar. Comecei a picá-los assim que saímos do jogo com o Arsenal, estão muito concentrados, mas não quero pensar que é um jogo-extra."