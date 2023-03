Sporting afasta Arsenal. Ouça o relato dos penálties decisivos

Veja também:

O Sporting fez história esta noite em Inglaterra ao eliminar o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa.

Após um empate a uma bola no final do prolongamento, com um golo do meio-campo de Pedro Gonçalves, a partida foi decidida nas grandes penalidades.

Os primeiros quatro penálties foram marcados por Sporting e Arsenal, mas o avançado brasileiro Martinelli falhou o quinto para os líderes da Liga inglesa, com o guarda-redes Adán a gelar o Estádio Emirates.

Adán defendeu e Nuno Santos marcou a grande penalidade decisiva, que colocou o Sporting nos quartos de final da Liga Europa.