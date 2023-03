Sporting vence Liverpool e chega à "final four" da Youth League pela primeira vez

A equipa de sub-19 do Sporting venceu o Liverpool, por 1-0, e está nas meias-finais da Youth League pela primeira vez na história do clube.

Em Alcochete, a equipa orientada por Filipe Çelikkaya venceu com um golo de Rodrigo Ribeiro na segunda parte, ao minuto 65.

Os leões são a única equipa portuguesa em prova. O Benfica, campeão em título do troféu, caiu na fase de grupos e o FC Porto, vencedor em 2019, foi eliminado precisamente contra o Liverpool nos oitavos de final.

O Sporting está apurado para a "final four" e defrontará em Nyon, na Suíça, em 21 de abril, o vencedor do embate de quarta-feira entre o AZ Alkmaar e o Real Madrid. A final realiza-se no mesmo local, em 24 de abril.