Regresso de Adán dá “experiência” ao Sporting em Londres

Nélson Pereira, antigo guarda-redes do Sporting, acredita que o Sporting pode “fazer uma gracinha” em Londres, na visita ao Arsenal para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Para isso, o antigo jogador e treinador de guarda-redes dos leões vê António Adán como uma peça importante. O espanhol esteve fora, por lesão, da receção ao Boavista, mas está de volta para acrescentar experiência à equipa no jogo decisivo.

“Penso que [o regresso de Adán] é importante. Na Liga esteve o Franco Israel, que acabou por não ter muito trabalho, mas aqui o ponto principal é a experiência. Nesse campo, o Adán está muito mais avançado. Ambos têm qualidade, mas a experiência faz a diferença em alguns momentos”, diz, em Bola Branca.

O Sporting viaja para Londres com duas baixas importantes: Coates e Morita viram amarelo no jogo da primeira mão e falham o jogo. No sentido contrário, Ugarte regressa de castigo.

Apesar das ausências, Nélson Pereira vê a equipa de Rúben Amorim mais consistente nesta fase da época.

“O Ugarte tem sido um dos pilares desta equipa. Claro que, quando jogam Ugarte e Morita, há uma consistência muito maior e a ausência de Coates é de assinalar, porque é o líder, mas acho que há condições para um bom jogo. Matheus Reis, St. Juste e Gonçalo Inácio dão qualidade”, afirma, em entrevista à Renascença.

Os leões partem para Inglaterra depois de um empate a 2-2 na primeira mão. O resultado e a boa exibição criam expectativas em Nélson de que o Sporting possa seguir em frente.

“Esperança de que o Sporting possa repetir o bom jogo de Alvalade. Sabemos da valia do adversário, mas o Sporting mostrou que se pode bater com eles e ter esperança na passagem. Podemos achar que o Sporting consegue fazer golos em Londres”, diz, conclui.

O Arsenal-Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, joga-se esta quinta-feira, às 20H00, no Emirates Stadium, em Londres. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.