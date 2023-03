"Letra" de Nuno Santos "merece estar nos nomeados do Prémio Puskás"

"Espero que sim, tenho uma admiração tremenda pelo Nuno. Cruza bem, trabalha imenso e é agressivo no bom sentido. Era importante para o Sporting ter jogadores na seleção, que têm estado afastados, há algum tempo que não vão lá. Espero que consiga, mas se não for nesta, a oportunidade há de aparecer", diz.

O avançado de 28 anos está na terceira época no Sporting. Esta temporada, leva oito golos e sete assistências em 36 jogos disputados.

"Nunca tinha visto uma coisa destas. Fui profissional durante muitos anos, vejo muitos jogos, mas nunca tinha visto um golo de 'letra' da forma como a bola entrou. Já ouvi dizer que vai ser o golo do ano em Portugal, mas acho que é para estar envolvido no Prémio Puskás. Foi extraordinario, é um hino ao futebol. É um jogador que merece, tem uma raça tremenda e conseguiu esta obra de arte", começa por dizer.

O golo de "letra" de Nuno Santos, frente ao Boavista, merece estar nos nomeados para o Prémio Puskás. A opinião é de Fernando Mendes, antigo jogador do Sporting, em declarações a Bola Branca.

Quanto ao Sporting, a vitória sobre o Boavista foi muito importante, tendo em atenção as contas do campeonato. A exibição prova que o Sporting está "mais consistente".

"Era importante o jogo de ontem porque os adversários à frente venceram todos e o Sporting não pode perder mais pontos. A forma como foi conseguida a vitória mostra que a equipa está mais consistente e consciente, com jogadores em melhor forma, daí as vitórias seguidas consecutivas".

O próximo jogo é frente ao Arsenal, na quinta-feira, que decide o futuro dos leões na Liga Europa: "É um jogo diferente perante uma grande equipa e o Sporting vai sentir dificuldades. Resultado cá pode abrir boas perspetivas em relação ao jogo de Londres, mas é uma tarefa complicada".

Coates e Morita vão falhar o jogo por suspensão, enquanto que Adán está em dúvida. Fernando Mendes lamenta as ausências, mas as alternativas entraram "com máxima força e concentração".

"É sempre complicado não ter titulares, ainda para mais num lugar específico como é o de guarda-redes. Mas há que acreditar nas capacidades do Franco Israel, é para isso que está lá. Esperamos que o Adán recupere, mas caso contrário vai com o Israel. Também não jogam Coates e Morita, mas jogarão outros. Num palco daqueles, quem substituir entrará com máxima força e concentração", termina.