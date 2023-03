Adán recuperado e apto para a visita ao Arsenal

Antonio Adán está de regresso aos treinos e apto para voltar à titularidade no Sporting frente ao Arsenal, na próxima quinta-feira.

O guarda-redes espanhol de 35 anos de idade falhou o jogo com o Boavista devido a problema físico, mas já integrou o treino desta segunda-feira, segundo esclareceu o clube em nota oficial.

Os titulares do jogo com o Boavista realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado às ordens do técnico Rúben Amorim.

No boletim clínico continuam Héctor Bellerín e Daniel Bragança, em tratamento.

Rúben Amorim já sabe que tem duas baixas confirmadas para o jogo decisivo com o Arsenal: Hidemasa Morita e Sebastián Coates, ambos suspensos.

O Sporting voltará aos treinos esta terça-feira, às 10h00, em Alcochete. O Arsenal-Sporting joga-se esta quinta-feira, em Londres, com pontapé de saída marcado para as 20h00. Na primeira mão, em Alvalade, as duas equipas empataram a dois golos.