Rúben Amorim: "Sporting chegou atrasado ao campeonato"

Rúben Amorim gostou do que viu, diante do Boavista, e classifica a exibição da sua equipa como "séria e competente". Gonçalo Inácio e Paulinho começaram o jogo no banco; Pedro Gonçalves e Matheus Reis foram substituídos aos 57 minutos; Edwards e Ugarte também não completaram o jogo.

"O Sporting chegou atrasado, por culpa de todos nós. Estávamos um bocadinho mal habituados, pelos anos em que ganhámos quase todos os jogos. São mais oito pontos do que na primeira volta", lamenta, concluindo que o Sporting poderia estar na 2.ª posição e não no 4.º lugar atual.

O treinador do Sporting assume, após o triunfo com o Boavista (3-0), que a sua equipa "chegou atrasada ao campeonato". Um reconhecimento que tem por base o rendimento nas últimas jornadas, em que os leões somam quatro vitórias consecutivas.

O treinador esclarece que não montou a equipa a pensar no jogo com o Arsenal de quinta-feira, para a Liga Europa, mas que fez substituições já a considerar essa partida.

"As mexidas no fim foi a pensar no jogo com o Arsenal. No início não. Este era o jogo mais importante [com o Boavista]. O Gonçalo [Inácio] estava cansado, depois do grande jogo que fez na quinta-feira. A prioridade era este jogo", garante.



Já centrado no desafio com o Arsenal, Rúben Amorim alerta que "será um jogo diferente". A certeza que deixa é que o Sporting "vai com tudo para passar a eliminatória".

O Sporting venceu o Boavista, por 3-0, em partida da 24.ª jornada da I Liga. Nuno Santos, Salvador Agra, na própria baliza, e Paulinho marcaram os golos. O Sporting mantém a 4.ª posição, cinco pontos atrás do Braga. O Boavista está no 9.º lugar, com 30 pontos.