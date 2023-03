Nota 3. Pequenos erros penalizam arbitragem de João Pinheiro

João Pinheiro é avaliado com nota 3, pelo VAR Bola Branca, Paulo Pereira. Atuação positivo do árbitro internacional, no Sporting-Boavista, só penalidade "por vários pequenos erros".

"Algumas trocas de cantos por pontapés de baliza. Não é normal, mas não teve qualquer influência no resultado. Tem nota positiva", pontua Paulo Pereira, que fala de "uma noite tranquila" para João Pinheiro, que acertou ao não assinalar penálti de Malheiro sobre Trincão, na segunda parte, mas errou ao não mostrar amarelo a Chermiti, "por pisão forte a Bruno".

No primeiro tempo, destaque para um lance entre Abascal e Marcus Edwards, em que o uruguaio poderia ter acertado com uma pastilha elástica no jogador do Sporting. Não falta no lance, mas "depois Abascal cuspiu na direção de Edwards - teria de ser livre indireto. Se acerta em Edwards seria vermelho e penálti", observa o VAR Bola Branca, a propósito da prestação de João Pinheiro no jogo entre Sporting e Boavista, com vitória dos leões, por 3-0.