Rúben Amorim aguarda "Boavista sem pressão", mas quer vencer

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, espera “um Boavista sem pressão” e lembra a derrota da primeira volta contra o mesmo adversário.

"Na primeira volta tivemos uma sequência parecida com essa e não conseguimos fazer o nosso trabalho quando a responsabilidade era mais alta. Passámos muita informação tática do Boavista, que tem uma boa dinâmica, transmitimos o perigo e a importância do jogo que temos de vencer", disse.

O técnico dos leões “espera um Boavista sem pressão, com jogadores fortes nos corredores, um avançado a marcar golos”.

“Há que lembrar o jogo no Bessa: sofremos dois golos. Relembrar os jogadores que se vencermos fazemos mais oito pontos do que fizemos na primeira volta – ganhar mais três pontos para lhes mostrar que falhámos e podíamos ter mais oito pontos na tabela", acrescentou.



Amorim recorda ainda que tem “mais três anos [de contrato]” e que acredita que pode ser “campeão pelo menos mais uma vez nesses três anos. Se ganharmos dois campeonatos nesse tempo é um passo em frente”.

A partida contra o Boavista, marcada para as 20h30 deste domingo, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.