Amorim não liga ao Tottenham. "Penso em voltar a ser campeão pelo Sporting"

Rúben Amorim assegura que não está interessado nas notícias sobre o interesse do Tottenham. O treinador do Sporting é colocado, pela imprensa inglesa, nalista de potenciais sucessores de Antonio Conte, cuja saída está a ser equacionada.

Amorim garante, no entanto, que a sua única preocupação é o Sporting e o plano passa por voltar a ser campeão para estabelecer, em definitivo, uma nova dinâmica de vitória em Alvalade.

"Tenho contrato com o Sporting por mais três anos. Na minha cabeça está ser campeão, pelo menos, mais uma vez nos próximos três anos. Se em seis anos conseguirmos ganhar dois campeonatos é um bom princípio para o clube", afirma, em conferência de imprensa.

"Não me interessa o que se diz lá fora, interessa-me é que este ano não estamos a ter os melhores resultados", acrescenta, reconhece "orgulho" pelo reconhecimento do seu trabalho, mas recordando que os resultados, este anos, estão aquém do esperado.