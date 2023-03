Adán falha o jogo do Sporting com o Boavista

Antonio Adán vai falhar o jogo do Sporting com o Boavista, este domingo, em jogo a contar para a jornada 24 do campeonato.

A revelação foi feita por Rúben Amorim, que deixa ainda a dúvida sobre a disponibilidade do guarda-redes espanhol para o jogo com o Arsenal, na quinta-feira, em Londres, para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Em conferência de imprensa, o treinador começou por confirmar a ausência de Hector Bellerín, que já não esteve no último jogo, frente ao Arsenal, e depois complementou a informação clínica dos leões.

"O Adán também não está apto para este jogo [Boavisya] e não sabemos se estará pronto para quinta-feira", divulgou, sem acrescentar detalhes sobre a lesão.

Sem Adán, totalista na I Liga, Franco Israel irá ter direito a estreia no campeonato. O guarda-redes uruguaio, de 22 anos, foi utilizado em cinco jogos esta temporada (dois da Liga dos Campeões, dois da Taça da Liga e um da Taça de Portugal).