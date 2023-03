Manuel Fernandes acredita que a "grande equipa do Sporting" pode eliminar o Arsenal

Manuel Fernandes, antigo jogador e treinador do Sporting, acredita que os leões deram uma resposta cabal aos críticos, depois do empate a 2-2 com o Arsenal no jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, na quinta-feira.

“O Sporting deu-se ao respeito. As pessoas têm de perceber que o Sporting, hoje, está muito mais bem estruturado. Tem mais soluções”, diz, em Bola Branca.

O antigo jogador parabeniza a equipa pela exibição na primeira mão da eliminatória, que deixa tudo em aberto para o jogo em Londres.

“O Sporting mostra nos grandes jogos que é uma grande equipa. Está de parabéns, porque jogou com muita personalidade e muita classe. Não vai ser fácil lá, mas tem de acreditar que pode criar mossa”, afirma.

Ausências de Coates e Morita não preocupam

No jogo em Alvalade, o capitão Coates e o médio japonês Morita viram cartão amarelo, estando por isso de fora das opções para a visita a Inglaterra. Manuel Fernandes destaca o valor acrescentado de Coates, mas considera que as alternativas "dão conta do recado".

Já em relação a Morita, a solução passará, acredita, por "voltar a colocar Pedro Gonçalves no meio", tal como aconteceu no encontro de Alvalade, devido à ausência de Ugarte, que cumpriu castigo e estará de regresso para o jogo de Londres.

"[Pedro Gonçalves] Não brilha tanto ofensivamente, mas trabalha muito", diz o antigo jogador, treinador e dirigente dos leões, nesta entrevista à Renascença.