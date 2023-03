Tottenham. Rúben Amorim integra "shortlist" de possíveis sucessores de Conte

O treinador do Sporting, ganhou muito crédito com a conquista do primeiro campeonato do Sporting em 19 anos e o diretor desportivo do Tottenham, o italiano Fabio Paratici, é seu "grande admirador".

Rúben Amorim está numa lista de quatro nomes de possíveis sucessores de Antonio Conte como treinador do Tottenham, caso o italiano seja demitido, segundo avança, esta quinta-feira, o portal " The Athletic ".

No topo da lista de desejos encontra-se Luis Enrique, que venceu a Liga dos Campeões com o Barcelona em 2015. Em dezembro, deixou a seleção espanhola, após a eliminação nos oitavos de final do Mundial 2022.



A notícia também menciona os nomes do austríaco Oliver Glasner, treinador do Eintracht Frankfurt, que levou a equipa alemã à conquista da Liga Europa da temporada passada, e do italiano Luciano Spaletti, que está perto de conduzir o Nápoles ao seu primeiro "scudetto" em 33 anos.

Antonio Conte parece ter os dias contados. Os Spurs estão no quarto lugar da Premier League, foram eliminados da Taça de Inglaterra por uma equipa da II Liga, caíram na terceira ronda da Taça da Liga e, na quarta-feira, foram afastados nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A jogar em Londres e a precisar de um golo, depois de ter perdido, por 1-0, no terreno do AC Milan, na primeira mão, o Tottenham rematou menos que os italianos e também teve menos remates à baliza. No final do encontro, Richarlison criticou a estratégia defensiva de Conte.