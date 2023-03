Rúben Amorim acredita que Sporting vai eliminar Arsenal

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, mantém “a confiança” na eliminatória depois do empate 2-2 contra o Arsenal para a Liga Europa.

"[A eliminatória} Está aberta, é difícil obviamente. O Arsenal é uma equipa que empurra as outras para a frente da sua área, temos de ter capacidade de defender. Estaria mais aberto com um 2-1 ou 3-1, como tivemos oportunidade de fazer, mas, depois de hoje, acreditamos mais que é possível", disse.

O técnico dos leões considera que o falhanço do Paulinho, imediatamente antes do segundo golo do Arsenal, “é o resumo da nossa época”.

Amorim reafirma: "Acredito sempre, mais do que ninguém, mais do que o sportinguista mais ferrenho".

Sporting e Arsenal empataram 2-2 na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.