Ausência de Ugarte obrigará Sporting a um novo equilíbrio

O favorito é o Arsenal, mas o Sporting vai entrar em campo com o objetivo de surpreender o atual líder da equipa inglesa. O antigo médio e ex-dirigente do clube de Alvalade, Luís Vidigal, acredita que Rúben Amorim tem capacidade para montar uma equipa que faça frente ao Arsenal.

"Antevejo um jogo difícil para o Sporting porque o Arsenal parte como favorito, mas mesmo com a ausências importantes, em particular a de Ugarte [castigado], vejo capacidade e competência em Rúben Amorim para armar a sua equipa de forma a fazer frentes a um Arsenal bastante forte, mas do lado estratégico a pode fazer toda a diferença", assegura, em entrevista à Renascença.

Vidigal acredita que o plano de Rúben Amorim passará por "equilibrar a equipa". Sem Ugarte, que o antigo médio considera ser o melhor elemento no momento da recuperação de bola, "a equipa terá de alterar alguns dos seus comportamento, de forma a ser forte no processo defensivo".

Nesse sentido, prevê que Matheus Reis jogue no lugar do Nuno Santos para poder fechar melhor o corredor central, e recuando Pedro Gonçalves para ocupar o lugar de Ugarte.



Luís Vidigal admite que o recuo de Pedro Gonçalves para o meio-campo prejudica o ataque, mas não há ninguém melhor para substituir Ugarte: "Não vejo nenhum jogador do plantel com capacidade para fazer frente a um desafio tão grande, como é o Arsenal. Por isso, mesmo perdendo na frente da ataque o elemento de maior desequilíbrio e com maior capacidade de finalização, pode garantir uma equipa competitiva, sabendo que o Pedro Gonçalves pode ter um papel determinante, concretamente na capacidade de transitar a bola e depois é forte a finalizar. Equilibrar será fundamental, porque é uma eliminatória a dois jogos, e é importante garantir pelo menos nestes 90 minutos a luta pelo apuramento para a fase seguinte", conclui.

O Sporting-Arsenal começa às 17h45 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.