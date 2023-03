Tiago Fernandes: "Sporting pode ultrapassar o Arsenal a duas mãos"

O Sporting pode ultrapassar o Arsenal numa eliminatória a duas mãos. A opinião é de Tiago Fernandes, que assumiu interinamente o comando técnico do Sporting após a saída de José Peseiro de Alvalade, e na sua primeira missão europeia atingiu a proeza de empatar em Londres, a zero, com o Arsenal, na temporada 2018/19.

Os dois emblemas voltam a defrontar-se está época, mas numa fase a eliminar. O treinador, em declarações a Bola Branca, considera que num embate a duas mãos "o Sporting pode ultrapassar o Arsenal".

Tal como há quatros anos, Alvalade vai receber o primeiro embate entre os dois emblemas. Tiago Fernandes recorda que nessa altura os ingleses tinham "uma equipa mais forte individualmente", ao invés dos dias de hoje onde o coletivo é a arma de Mikel Arteta.

"O Sporting tem de estar muito bem preparado em termos estratégicos. Os jogadores do Arsenal penetram a organização defensiva dos adversários por dentro e por fora", avisa o técnico.

Porém, esta dinâmica ofensiva abre espaços defensivos e "ainda esta semana o Arsenal sofreu dois golos", mostrando que os londrinos "não são imbatíveis".

Plagiar o que fez diante do Tottenham pode ser o mote para um bom desempenho leonino no jogo de amanhã. Acima de tudo, "ser letal em todos os momentos e setores". Tiago Fernandes olha para o bom momento que a equipa parece atravessar e enfatiza a "importância de fazer golos".

"Paulinho está num bom momento, o Pote criou muitas oportunidades [em Portimão], falhou, mas é um jogador de muita qualidade", concluiu.

O Sporting-Arsenal, começa às 17h45 desta quinta-feira, tem arbitragem do alemão Tobias Stieler, relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.