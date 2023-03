Só falta Bragança na preparação do Sporting para o Arsenal

O Sporting já prepara a receção ao Arsenal, para os oitavos de final da Liga Europa, com todo o grupo à disposição menos Daniel Bragança, lesionado de longa data.

Depois do regresso ao trabalho, no domingo, com os titulares da vitória em Portimão no ginásio, Rúben Amorim já orientou treino com todo o grupo.

Pedro Gonçalves saiu com queixas físicas do jogo em sábado, mas segundo o boletim de treino não ficou com qualquer problema que cause maior preocupação. Daniel Bragança continua em tratamento à lesão sofrida no verão passado.

O Sporting-Arsenal, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, arranca às 17h45 da próxima quinta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.