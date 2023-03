Vitória 100 de Rúben Amorim no Sporting "vem tarde", mas é "claramente justa"

A vitória número 100 de Rúben Amorim ao comando do Sporting chegou "tarde", mas foi "claramente justa", considera o treinador, após o triunfo no terreno do Portimonense, por 1-0, na jornada 23 do campeonato.

Em declarações à Sport TV, no final da parta em Portimão, Rúben Amorim admite que "houve uma fase no início em que esperava chegar mais tarde" à vitória 100 e outras em que achou que "viria mais cedo".

"Esta vitória vem tarde. Temos muito para fazer. Já passaram 100, vamos à procura de mais 100", sublinha o técnico, que salienta o crer da sua equipa, que o levou a não ter receio de não conseguir vencer:

"Houve outros jogos que eu senti [receio], aqui não. Sentia que a equipa ia ganhar o jogo. Criámos ocasiões e mantivemos sempre uma atitude positiva, acreditámos até ao último minuto. Foi uma vitória inteiramente justa, de uma equipa que trabalhou muito, perante um Portimonense que sabe muito bem bloquear o jogo. Jogo muito bom do Sporting."

Defesa e mudanças no onze

Amorim também realça a importância de voltar a não sofrer golos, assim como de o Sporting não ter permitido grandes veleidades ao Portimonense. "Tirando o fim, com algum nervosismo", reconhece.

Rúben Amorim mudou cinco jogadores da jornada anterior, frente ao Estoril, para a visita ao Portimonense. O treinador garante que não foi poupança para a receção ao Arsenal, dos oitavos de final da Liga Europa:

"A nossa prioridade é sempre o campeonato. Não muda nada. O nosso caminho tem de ser pelo campeonato, em que temos uma obrigação diferente da que temos na Europa. Nunca pouparia jogadores numa fase em que temos de ganhar jogos. Mudei porque os jogadores trabalham bem Todos os jogadores do Sporting, dos mais novos aos mais velhos, têm de estar preparados para uma semana jogar e outra não."