Rúben Amorim "meteu cunha" pelos jogadores do Sporting na seleção nacional

Rúben Amorim, treinador do Sporting, conheceu o novo selecionador nacional, Roberto Martínez, no jogo da Youth League dos sub-19 dos leões.

O técnico gostou de trocar impressões com o espanhol e, em tom de brincadeira, diz ter "metido cunha" para os seus jogadores serem convocados.

"Trocamos duas ou três palavras sobre jogadores do Sporting, também acredito que o fará com outros treinadores. Dei a minha opinião, meto sempre cunha pelos meus jogadores. Há pessoas com quem falamos dois minutos e gostamos delas e eu gostei do mister Martínez. Desejo-lhe toda a sorte", termina.

Luís Neto, Trincão, Paulinho e Pedro Gonçalves são os internacionais portugueses do plantel do Sporting, mas há outros jogadores à espreita de uma estreia na convocatória, como Gonçalo Inácio e Nuno Santos.

Roberto Martínez foi anunciado como selecionador nacional depois do Mundial do Qatar e fará a sua primeira convocatória em breve. A seleção arranca a qualificação para o Euro 2024 no final de março.