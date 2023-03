Youth League. Sporting chega aos quartos de final com "hat-trick" de Fatawu

A equipa de sub-19 do Sporting apurou-se para os quartos de final da Youth League, esta quarta-feira, com uma goleada, por 5-1, ao Ajax, com Fatawu Issahaku, da equipa principal, em grande destaque.

O extremo internacional ganês, presença assídua nas escolhas de Rúben Amorim, apontou um "hat-trick", com golos aos 36, 73 e 79 minutos. Rodrigo Ribeiro e Mateus Fernandes completaram a goleada, aos 75 e 86, respetivamente. Gooijer fez o golo de honra do Ajax ao minuto 87.

O Sporting fica, agora, à espera de Liverpool ou FC Porto, que se defrontam também esta quarta-feira, a partir das 17h30, em Inglaterra.

Fatawu é presença regular nas convocatórias de Rúben Amorim. O extremo, contratado esta temporada, e que participou no Mundial 2022 pelo Gana, tem dez jogos disputados pela equipa principal. Foi titular uma vez, no clássico frente ao FC Porto, em Alvalade, para o campeonato.

Veja o primeiro golo de Fatawu: