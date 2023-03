Matheus Nunes espera "um dia poder retornar" ao Sporting

Matheus Nunes trocou o Sporting pelo Wolves, no verão, a troco de 45 milhões de euros. Dois Brunos - Lage, então treinador da equipa inglesa, e Fernandes, jogador do Manchester United - ajudaram a convencê-lo e, depois, contribuíram para uma boa adaptação a Inglaterra.

"O Bruno, mister, já falava a algum tempo com o meu padrinho a dizer que queria muito que eu viesse, mandava sempre mensagem. E os meus colegas da seleção falavam comigo quando eu ia à seleção. Entretanto, eu estive de férias no Algarve e apanhei lá jogadores do Wolves, porque eles estavam a estagiar lá e, mais uma vez, falavam para eu vir. Eu acho que eles também tiveram um papel importante", conta o médio.

Matheus Nunes Foi formado no Ericense, antes de rumar aos sub-23 do Estoril. Em 2018/19, mudou-se para o Sporting e, em 2019/20, estreou-se pela equipa principal. Afirmou-se como titular indiscutível para Rúben Amorim, na temporada passada, com quatro golos e cinco assistências em 50 jogos. No verão, ganhou bilhete para a Premier League.

Esta época, a primeira com o Wolves, que entretanto mudou de treinador, de Lage para Julen Lopetegui, Matheus Nunes soma uma assistência em 26 jogos. O internacional português tem contrato válido até 2027.