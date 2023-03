Adaptação atrasou, mas "o tempo está a dar razão a Trincão"

Micael Sequeira considera que o tempo que Francisco Trincão demorou a consolidar o seu futebol no Sporting está terminado. Agora, acredita o antigo adjunto de Rúben Amorim no Sporting de Braga, os leões vão tirar total proveito da qualidade do jogador que Sequeira também orientou no Minho.

"O tempo acaba por dar razão ao Trincão. Como é evoluído tecnicamente, e à medida que está mais inserido no Sporting, a qualidade dele vai surgir. Recordo que no Braga também levou um certo tempo até a aparecer, e apareceu na parte final do campeonato com o Rúben Amorim, que o lançou na altura. E acabou por fazer um excelente final de época. Acredito que ele vai manter o nível exibicional que atingiu neste ultimo jogo [com o Estoril] até ao final da época, e para ajudar o Sporting e o treinador a atingirem os objetivos", antevê, em entrevista à Renascença.

Micael Sequeira justifica o atraso na afirmação de Trincão com o facto de vir "de um contexto completamente diferentes, nestes últimos dois anos [em que jogou por Barcelona e Wolverhampton]". "Felizmente para ele, para Rúben Amorim e para o clube, essa fase de adaptação está ultrapassada e neste momento o Trincão está no melhor momento", reforça.

"Trata-se de um jogador diferenciado, um jogador altamente qualificado. É um jogador de excelência, tecnicamente muito evoluído e muito inteligente. É algo que acaba por ser natural atendendo à qualidade do jogador, porque se trata de um jogador muito acima da média", acrescenta.

Depois de marcar ao Estoril, num dos golos da época em Alvalade, Trincão não foi exuberante nos festejos. Na opinião do técnico minhoto, tal situação deve-se ao facto de o jogador "não estar a sentir carinho dos adeptos".