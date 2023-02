"Não vai ser fácil esquecer Porro, mas Bellerín está a ganhar o seu espaço"

Miguel Garcia, antigo defesa do Sporting, acredita que Héctor Bellerín está a afirmar-se nas opções de Rúben Amorim após a saída de Pedro Porro.

O lateral espanhol de 27 anos marcou o seu primeiro golo com a camisola do Sporting frente ao Estoril Praia. Bellerín foi titular nos últimos três jogos do campeonato e começou do banco na jornada europeia frente ao Midtjylland.

O internacional espanhol foi contratado ao Barcelona no último dia do mercado para colmatar a saída de Porro. Miguel Garcia, antigo jogador do Sporting, destaca a noite de afirmação do lateral, mas assume que "não é fácil esquecer Porro".

"Ontem foi o Bellerín que conseguiu desbloquear o 0-0, está a adaptar-se à realidade do Sporting. Está a ganhar o seu espaço, tem o Esgaio como concorrente e tem estado em destaque. Não vai ser fácil esquecer o Porro, era mais ofensivo que estes dois. Com tempo, o Bellerín vai adaptar-se", diz.

Bellerín "precisa de jogar", segundo Miguel Garcia, depois de meia época com poucos minutos no Barcelona. "Está a ganhar confiança e, aos poucos, as exibições vão sendo mais consolidadas. O golo também dá outra confiança".

Miguel Garcia, que jogou na equipa principal do Sporting entre 2003 e 2007, espera uma gestão de Rúben Amorim dos laterais, tendo em conta as semanas congestionadas com os jogos frente ao Arsenal.

"Próximos jogos do campeonato e Liga Europa são muito seguidos. Acho que irá, como tem vindo a fazer, dar espaço aos dois jogadores para se mostrarem novamente", atira.

Champions é objetivo possível

O Sporting foi um dos vencedores da jornada, com as derrotas de FC Porto e Sporting de Braga.

Os leões continuam no quarto lugar, mas agora a cinco pontos do Braga e a sete do FC Porto. A qualificação para a Liga dos Campeões é objetivo realista, segundo Miguel Garcia.

"Com vitória de ontem e derrota do Porto e Braga, Sporting aproxima-se do terceiro lugar. Acredito que o Sporting vai conseguir chegar lá. É continuar a manter estas exibições e que a bola entre", termina.