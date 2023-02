Rúben Amorim: "Vitória importante para os de cima não se sentirem à vontade"

Rúben Amorim considera que a vitória (2-0) do Sporting sobre o Estoril foi justa e, também, importante, para que os três da frente - Benfica, Porto e Braga - não pensem que o leão está a dormir.

"Jogo com sentido único", classifica o treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, no final da partida. Para Amorim, um fator decisivo para a vitória foi que "os rasgos individuais surgiram".

"Fizemos um jogo muito competente, depois de viagens, uma semana e jogos difíceis. Há muitos jogos e é um sinal de que estamos presentes, queremos ganhar, temos ambição. Não olhamos muito para a tabela, mas é importante para os de cima não se sentirem à vontade", salienta.



O Sporting somou o segundo jogo consecutivo sem sofrer golos. Amorim não esconde que "é muito importante" para uma grande equipa conceder pouco.

"Fomos uma equipa competente que soube limitar o jogo ofensivo do Estoril", salienta.

Trincão tem de "perder o medo de errar"



Francisco Trincão foi eleito o melhor em campo para a Renascença e, frente ao Estoril, marcou um grande golo. Um momento de inspiração individual que contraria as críticas de que tem sido alvo, mas que, segundo Rúben Amorim, "tem de encarar com naturalidade":



"Teve épocas em que parou um bocadinho no tempo porque não teve continuidade. Tem este talento e qualidade, tem de perder o medo de errar. Quando a equipa está bem, quando estiver num melhor momento, as coisas vão aparecer."

"Edwards também não se parece nada com o jogador que chegou cá. O importante é olhar para os jogadores e ver que há talento. Se há, é trabalhar e com o tempo tudo vai surgindo", acrescenta o técnico.