Sporting condena pirotecnia que fez dois feridos na Dinamarca

O Sporting “condena profundamente” os incidentes provocados, alegadamente por adeptos do clube, pelo uso de pirotecnia no jogo contra o Midtjylland.

Adeptos sportinguistas deflagraram vários artefactos no estádio dinamarquês, que feriram uma criança e um steward.

“Depois de assistida no local, a criança foi levada para o hospital e o ARD foi assistido numa ambulância no estádio por ter sido atingido na cabeça com um pote de fumo”, escreve.

Os leões acrescentam: “É a segunda vez que, no espaço de um mês, crianças são atingidas pelo uso indevido de material pirotécnico".

O Sporting lembra as queimaduras provocadas numa criança de 9 anos, vítima de uma chuva de tochas lançadas do sector da Juventude Leonina, na final da Taça da Liga contra o FC Porto.

Na sequência do incidente, a polícia dinamarquesa terá detido dois adeptos leoninos.