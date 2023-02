Golo de Pedro Gonçalves nomeado para melhor da semana na Liga Europa

O primeiro golo de Pedro Gonçalves ao Midtjylland, na quinta-feira, o segundo da goleada do Sporting, por 4-0, que selou o apuramento para os oitavos de final, está nomeado para melhor da semana da Liga Europa.

O médio internacional português, de 24 anos, fez o 2-0 com um pontapé de primeira cruzado, ao minuto 50. Pote compete com o ex-Benfica Ángel Di María, da Juventus, com Exequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, e com Paulo Dybala, da Roma, treinada pelo português José Mourinho.

A votação é levada a cabo junto dos adeptos, no site oficial da UEFA.

O Sporting apurou-se para os oitavos de final da Liga Europa com uma goleada ao Midtjylland, por 4-0, na Dinamarca, na segunda mão do "play-off". Coates abriu o marcador, Pote bisou e ainda houve um autogolo. O primeiro jogo, em Alvalade, tinha terminado empatado a um golo.

Os leões conhecem o próximo adversário esta sexta-feira, às 11h00. A Renascença acompanhará o sorteio ao minuto, em rr.sapo.pt.