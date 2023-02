Sporting na Dinamarca para limpar a imagem e chegar aos "oitavos" da Liga Europa

O Sporting precisa de vencer em casa dos dinamarqueses do Midtjylland, na segunda mão do "play-off", esta quinta-feira, para atingir os oitavos de final da Liga Europa.

Depois de uma exibição muito pobre na primeira mão - empate em Alvalade, por 1-1, num jogo em que Coates arrancou o golo do empate no último lance -, o Sporting tem agora a oportunidade de limpar a imagem e seguir em frente no único troféu que ainda pode conquistar esta época.



O Sporting tem alternado as exibições ao longo da temporada e mostrado dificuldade em fazer prolongar os momentos positivos de forma. Ainda assim, a equipa de Rúben Amorim chega a Herning, na Dinamarca, depois de uma vitória em Chaves por 3-2, a contar para o campeonato.

Do outro lado, os nórdicos chegaram à pausa para o campeonato num modesto sétimo posto, mas o triunfo fora no fim de semana permitiu-lhes subir do sétimo ao quarto posto e reduzir ainda de 12 para 10 pontos a desvantagem para o primeiro. Essa vitória e o empate em Alvalade traduzem-se num bom momento para o Midtjylland.

O Midtjylland-Sporting terá início às 17h45, em Herning, e será arbitrado pelo eslovaco Ivan Kruzliak. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.