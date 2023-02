Rúben Amorim: "Tudo nos correu bem hoje, não me iludo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, "não se deixa iludir" pela vitória por 4-0 frente ao Midtjylland que carimba passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

Em declarações à SIC, o técnico olha para o contexto do jogo, em que "parece que tudo correu bem ao Sporting".

"Tivemos o lance do Edwards na primeira parte em que temos de matar logo o jogo. Temos de fazer melhor. Tivemos mais controlo e eles criaram só mais pelos cantos. Mas acho que podemos fazer muito melhor, a expulsão facilitou-nos o jogo", começou por dizer.

O técnico garante que não olha só pelo resultado e que não se deixa iludir pelo mesmo.

"Da mesma maneira que olho para o outro lado quando perdemos, faço o mesmo quando ganhamos. Temos de ter outra velocidade, todos os jogos são stressantes nesta fase, sinto isso na equipa. Queremos crescer mais, mas estou muito feliz pelo resultado e por eles, que precisam destes momentos. Não me iludo, porque sei que todas as situações do jogo nos ajudaram a ganhar hoje", explica.

Rúben Amorim não pensa já nos "oitavos", mas só no jogo do campeonato porque o Sporting "está nessa fase".

"Não podemos fazer planos a longo prazo. Vamos ao terceiro jogo da semana, temos de ganhar e precisamos do apoio dos nossos adeptos", termina.