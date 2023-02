Coates: "A equipa mostrou que tem capacidade para estes momentos"

Coates, capitão do Sporting, acredita que a equipa mostrou que tem capacidade para disputar os jogos na Liga Europa.

O central marcou o primeiro golo da goleada por 4-0, em casa do Midtjylland, e foi o porta-voz no final do jogo, em declarações à SIC.

"Sabíamos que eles iam pressionar. Com o nosso golo e a expulsão deles as coisas tornaram-se mais fáceis, ainda mais depois do golo do Pote. A equipa apareceu e mostrou que tem qualidade e capacidade para enfrentar estes momentos. Hoje foi um dia importante. Com um a menos fica mais complicado, e nós também já estivemos nessa posição", começou por dizer.

Coates não escolhe adversários no sorteio, mas sublinha que o Sporting "quer continuar em frente nesta competição. Temos de estar preparados para enfrentar qualquer equipa".

Pedro Gonçalves foi a figura do encontro com dois golos marcados e explica que o jogo "correu bem" para o Sporting.

"Nos primeiros 15 minutos falhámos alguns passes, principalmente eu que podia ter isolado o Paulinho. Estamos cá para trabalhar e melhor já no jogo da próxima segunda-feira, é muito importante ganharmos", atira.

Pote voltou à frente de ataque com a recuperação de Morita, mas garante que joga onde Rúben Amorim quiser.

"Dou tudo pelo mister e jogo onde ele quiser. Vou dar sempre o meu melhor. Às vezes as coisas não correm bem, mas estamos lá todos os dias para evoluir e ganhar o jogo seguinte", termina