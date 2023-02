Sporting praticamente na máxima força para o Midtjylland

Rúben Amorim tem o plantel do Sporting praticamente na máxima força para o jogo com o Midtjylland, na Dinamarca, marcado para quinta-feira e que conta para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Europa.

Daniel Bragança, lesionado já há vários meses, é o único jogador indisponível. Morita, que recuperou de problemas físicos e já foi lançado com o Chaves, na segunda parte, prossegue trabalho sem limitações e poderá recuperar a titularidade no jogo com os dinamarqueses. O japonês deverá atuar ao lado de Ugarte no meio-campo.

Depois do empate em Alvalade, a uma bola, o Sporting procura confirmar apuramento para os oitavos de final da Liga Europa em Herning, cidade sede do Midtjylland. O jogo conta para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Europa e estás marcado para as 17h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.