Rúben Amorim tirou as lições do empate com o Midtjylland. "Temos de continuar na Europa"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, garante que tirou as lições do empate com o Midtjylland para agora fazer "um melhor jogo" e seguir em frente na Liga Europa.

Em conferencia de imprensa, Amorim não deu grande importância ao jogo do Midtjylland no campeonato, frente ao Viborg. A observação esteve no jogo de Alvalade da última quinta-feira.

"Não podemos pensar que temos de vencer por vencer. Os resultados ditam futuro das eliminatórias, mas temos de jogar melhor. Olhamos muito para o jogo que tivemos com eles, como nos marcaram e bloquearam. Eles tiveram uma vitória que moraliza e o Isaksen é o que desequilibra. Temos de ter bola e sem ansiedade, que foi aí que estivemos mal", começa por dizer.

O treinador acredita que "falta fazer uma sequência maior" de vitórias e jogos bem conseguidos para estabilizar a temporada.

"Aparece sempre qualquer coisa, há que ver o contexto. Já fizemos sequências de vitórias e depois aparece outra pancada que nos leva para baixo. Leva-nos a desconfiar quando algo não corre bem. Entramos bem em Alvalade, fomos nós perdendo a bola e criamos a ansiedade", atira.

Rúben Amorim sublinha as declarações de Pedro Gonçalves depois da vitória em casa do Desportivo de Chaves na segunda-feira, que destacou a importância do jogo na Dinamarca. O treinador quer sentir a urgência de vencer e continuar na Liga Europa no plantel.

"É bom que eles sintam a urgência de vencer o jogo, motivá-los vai ser fácil. Disse-lhes que eles não querem ter semanas limpas comigo sem futebol europeu. Motivação vão ter sempre, não vou facilitar. Temos um projeto a longo prazo. São jovens com contratos longos e o projeto deles não acaba aqui. Para muitos deles, isto ainda está no começo. Temos de continuar na Europa", atira.