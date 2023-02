Matheus Reis: "Queremos chegar o mais longe possível na Liga Europa"

Matheus Reis manifesta a ambição de ver o Sporting "chegar o mais longe possível na Liga Europa". Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o lateral esquerdo manifesta confiança e convicção de que o primeiro obstáculo, o Midtjylland, tem de ser encarado de forma diferente do que no jogo da 1.ª mão, em Alvalade, que terminou empatado.

"Temos de ser mais agressivos", diz Matheus Reis, que ressalva que o empate "deixa tudo em aberto".

O jogador brasileiro diz que é decisivo para o Sporting que os jogadores continuem a "acreditar mais no potencial da equipa e em tudo que ela tem construído". "Por vezes os resultados não aparecem e a confiança diminui, mas isso não pode acontecer. Temos de ter fé e acreditar que podemos vencer", subloinha.

Depois do empate em Alvalade, a uma bola, o Sporting procura confirmar apuramento para os oitavos de final da Liga Europa em Herning, cidade sede do Midtjylland. O jogo conta para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Europa e estás marcado para as 17h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.