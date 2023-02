Amaral defende Pedro Gonçalves "mais à frente"

Amaral, antigo jogador do Sporting, defende, em Bola Branca, que Pedro Gonçalves, "Pote", deve jogar "mais à frente" no terreno.

"No primeiro ano no Sporting jogou sempre numa posição mais adiantada e é - na minha opinião - a posição em que deve jogar. Pelo seu remate e repentismo. Quando está bem é uma mais-valia para a equipa e faz golos, que é o mais importante. Homem golo? Basta olhar para os números. Faz golos e remata muitas vezes à baliza, o que é de relevar nos dias que correm", argumenta Amaral.

"Pote" bisou em Chaves e já é um dos melhores marcadores do campeonato, com 12 golos marcados, a um de Gonçalo Ramos.

Nestas declarações à Renascença, Amaral fala também sobre a eliminatória da Liga Europa. Considera que os "leões" têm todas as condições para ultrapassar o Midtjylland, esta quinta-feira, e marcar presença nos "oitavos" de final da prova, apesar do empate (1-1) na primeira mão do "play-off", em Alvalade.



"Não tenho dúvidas nenhumas que o Sporting tem capacidade para passar a eliminatória. Teve a possibilidade de marcar e não o conseguiu. Com isso, o Midtjylland acreditou que podia marcar e fê-lo. Agora, o Sporting só tem de ser mais eficaz. Mantendo o seu ADN? Sim, jogando para ganhar, com as linhas altas, pressionando. Vai jogar da mesma forma de sempre", finaliza.

A partida está marcada para quinta-feira, às 17h45. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.