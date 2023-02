Sporting tem jogo "complicado e crucial" frente ao Chaves

“Vai ser um jogo complicado para o Sporting, porque o Chaves está a praticar um bom futebol e é bem orientado. Vai ser difícil o Sporting levar pontos de Trás-os-Montes, mas o Chaves também sabe que vai defrontar um grande que está ferido no orgulho. É um jogo crucial para o Sporting e que se espera equilibrado”, diz, em Bola Branca .

A equipa verde e branca vem de derrota com o FC Porto na Liga e de empate com o Midtylland na Liga Europa, atravessando um momento decisivo da época.

João Alves, antigo jogador de Sporting e Chaves, define que o jogo entre as duas equipas, marcado para esta segunda-feira, é “crucial” e “complicado” para os leões.

Antonio Adán esteve em destaque, pela negativa, no jogo frente aos dinamarqueses para o "play-off" da Liga Europa, mas, apesar do erro do espanhol, João Alves não acredita que Adán perca o lugar.

“Rúben Amorim trabalha com Adán durante a semana, se lhe dá a titularidade é porque ele merece. A posição de guarda-redes é muito específica e é complicado quando se falha, mas não me parece que seja pelo erro contra o Midjylland que vai perder o lugar”, destaca, em declarações à Renascença.

Pela positiva, o Sporting conta com o regresso de Morita, recuperado de lesão. O japonês "é um atleta bem encaixado no sistema de jogo e é sempre". "É um atleta que faz sempre falta e é uma mais-valia estar de regresso”, acredita João Alves.