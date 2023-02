Morita regressa aos treinos no Sporting

Hidemasa Morita está de regresso aos treinos do Sporting e reforça as opções de Rúben Amorim para o jogo com o Desportivo de Chaves na próxima segunda-feira.



No dia seguinte ao empate com o Midtjylland, o médio japonês está de regresso às opções Falhou os últimos dois jogos, frente ao Porto e com os dinamarqueses na quinta-feira.

Daniel Bragança volta a ser o único jogador entregue ao departamento médico.

O Sporting volta a treinar neste sábado, às 10h30, em Alcochete. O Chaves-Sporting joga-se na segunda-feira, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.