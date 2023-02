"Época do Sporting tem testado o limite de tolerância e de paciência"

O conhecido adepto do Sporting, que chegou a ser apontado a candidato à presidência do clube de Alvalade, considera que é normal que os adeptos contestem o treinador quando os resultados não aparecem, mas é preciso confiar para dar estabilidade à equipa.

"Hoje é um jogo muito importante porque a Liga Europa é o último reduto onde o Sporting pode fazer boa figura nas competições de futebol sénior. Estamos com uma expectativa grande relativamente a este jogo e a esta eliminatória. É muito importante que o Sporting faça hoje uma demonstração de capacidade, competência de força, de talento e de que esta equipa está a crescer", afirma.

"Temos tido uma época que tem testado os nossos limites de tolerância e de paciência. Não tem sido a época que todos os sportinguistas desejariam, apesar de sentirmos, eu pelo menos sinto, que se está a construir uma equipa num projeto com futuro", diz, antes de perspetivar o jogo com o Midtjylland.

A falta de resultados e títulos tem colocado os adeptos do Sporting à prova. A opinião é de António Pires de Lima, que em entrevista a Bola Branca, aponta a importância para o jogo desta noite da Liga Europa, para demonstrar que a equipa está a crescer.

"É normal que uma equipa que não consegue todos os resultados possa ser contestada a sua direção técnica. Eu estou com Rúben Amorim e, sobretudo, com o presidente Frederico Varandas, porque acho que aquilo que se conseguiu nos últimos anos no Sporting foi absolutamente notável. Conquistamos títulos muito importantes ao longo dos últimos anos, e é preciso nos momentos difíceis, nos momentos de transição, nos momentos onde os resultados não aparecem logo, confiar. Confiar e assegurar a estabilidade desta equipa", defende.

Para António Pires de Lima, esta época tem de "servir de lição" porque o planeamento foi mal feito: "Não foi o melhor e o próprio Rúben Amorim já o assumiu. Com a venda de jogadores muito importantes e uma substituição que não foi devidamente calculada e alguns jogadores vendidos ainda por cima em momentos cruciais da época, como foi o caso do Matheus Nunes e do Pedro Porro".

"Há que aprender e há que sobretudo perceber que, face a essas circunstâncias, o Sporting está a construir uma equipa praticamente nova e temos que ter esperança. Este presidente e este treinador já deram grandes alegrias ao Sporting e juntos com todos os sócios vamos conseguir ultrapassar este momento menos feliz e alimentar a esperança que a próxima época seja bastante melhor que a atual", termina.

O Sporting-Midtjylland está marcado para as 20h00 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.