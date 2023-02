Sporting na Liga Europa: “Por que não chegar a uma final?”

Luís Filipe entende que o Sporting deve encarar a Liga Europa com o objetivo de vencer a competição. Em entrevista à Renascença, o antigo jogador do clube argumenta que a competição internacional, além do valor desportivos, é uma "montra boa" para os jogadores.

“Não diria que a Liga Europa é a última esperança do Sporting, mas é uma competição onde os jogadores estarão motivados. É uma montra boa e que ainda tem em competição grandes clubes europeus. Devem encará-la com o objetivo de chegar o mais longe possível e, por que não, chegar a uma final”, diz Luís Filipe.



O Sporting estreia-se no "play-off" da Liga Europa esta quinta-feira, frente ao Midtjylland, da Dinamarca, e o antigo jogador do Sporting vê os leões como favoritos, num jogo em que Rúben Amorim não conta com Morita.

“É uma baixa de peso em todos os jogos em que não está presente. É um jogador com muita qualidade e que tem surpreendido, faz falta e tem dois reveses: ele não joga e Pedro Gonçalves vai para o meio-campo e fica longe das zonas ofensivas”, explica à Renascença.



Uma das dúvidas para o encontro é a posição de ponta de lança. Paulinho é o dono da posição, mas Chermiti foi titular nos últimos três jogos e marcou dois golos.

“Depende muito da estratégia para o jogo, mas o Sporting está bem servido com qualquer um deles. No futebol, os treinadores não estão preocupados sobre se os jogadores merecem ou não ser titulares. Preocupam-se em colocar em campo os que dão mais garantias”, afirma Luís Filipe.

Recordações

Luís Filipe participou nos dois jogos da única vez que Sporting e Midtjylland se cruzaram em competições oficiais. Em 2001/22, os leões bateram os dinamarqueses com um agregado de 6-2 na primeira ronda da Liga Europa.

O antigo lateral lembra a viagem para a Dinamarca, em 2001, que coincidiu com os ataques de 11 de setembro, nos Estados Unidos.

“O jogo era para ser no dia seguinte e acabou por não acontecer, porque enquanto voávamos para a Dinamarca aconteceram os atentados [às torres gémeas, em Nova Iorque]. Assim que aterrámos recebemos imensas mensagens de familiares, nem estávamos a perceber o que aconteceu. Tiveram de regressar e o jogo foi remarcado”, recorda.

Luís Filipe representou o Sporting entre 2001 e 2004, onde conquistou um campeonato e uma Taça de Portugal.

O Sporting-Midtjylland, a contar para a 1.ª mão do "play-off" da Liga Europa, está agendado para esta quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.