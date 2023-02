Rúben Amorim: "Nem ganhar a Liga Europa vai salvar o que fizermos no campeonato"

Rúben Amorim garante que a Liga Europa não é uma tábua de salvação para a temporada do Sporting. O treinador dos leões não olha para a prova europeia como uma possibilidade de suavizar os maus resultados das provas internas.

"Gostaríamos de ganhar um título, sempre. Nem ganhar a Liga Europa vai salvar o que fizermos no campeonato. Vamos fazer o balanço no fim. Temos de ganhar o jogo e planear as coisas, como fizemos no passado. Fomos à Champions e vendemos os melhores jogadores. Estamos a lutar pela vida", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico sublinha também que as receitas de uma campanha bem sucedida na Liga Europa não são obrigatórias para a estabilidade do clube.

"Em relação a receitas, estico-me um pouco, mas isso é um problema da direção. Já fizemos vendas a acautelar isso. Será um tema para a direção resolver. Não me parece que as receitas da Liga Europa, que não são grandes, façam diferença", atira.

Rúben Amorim só pensa em defrontar e vencer o Midtjylland e, por isso, não pensa em objetivos maiores na prova: "Sei que há clubes muito fortes na Liga Europa, e os portugueses nunca são visto como favoritos, mas aqui o que pensamos sempre é no próximo jogo. Quero que os jogadores joguem o seu futebol e desfrutem”.

O Sporting regressa às provas europeias depois da derrota no clássico frente ao FC Porto. Ainda assim, há pontos positivos a tirar desse jogo.

“O Fatawu jogou no lugar do Nuno Santos e atuou muito bem. Não houve assim tantas experiências. Contra o Midtjylland vamos apresentar o melhor onze inicial. Houve aspetos positivos do jogo contra o FC Porto, agora também há muitas ilações a tirar. Agora, não se pode desculpar tudo e sabemos os erros que cometemos. Estamos a sofrer muitos golos, e quando isso acontece tudo torna-se mais difícil”, termina.

O Sporting recebe o Midtjylland na próxima quinta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.