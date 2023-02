Chermiti ainda não renovou, mas "está tudo controlado"

Youssef Chermiti ainda não fechou a renovação de contrato com o Sporting, mas "está tudo controlado", segundo garante Rúben Amorim, que garante que o assunto "vai resolver-se em breve".

O ponta de lança de 18 anos foi titular nos últimos três jogos pelos leões e marcou em dois, frente ao Rio Ave e FC Porto. Ainda sem renovação anunciada, Amorim não se preocupa com o caso.

"Tem mais um ano de contrato, estamos salvaguardados. Temos vindo a renovar com os miúdos, com o Dário, o Mateus Fernandes. Estamos a fazer esse trabalho com o Chermiti. Ele sabe que vai ter oportunidades. Não vejo melhor sítio para eles. Eles cresceram aqui e querem jogar no Sporting. Está tudo controlado e, segundo sei, vai resolver-se em breve", disse, em conferência de imprensa.

Chermiti estreou-se no dérbi frente ao Benfica, em janeiro. Na altura, Amorim disse que o clube não teria necessidade de ir ao mercado por mais um ponta de lança caso Chermiti renovasse.

A Bola Branca, o pai e agente do jogador garantiu que a renovação estaria adiantada.