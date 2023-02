Miguel Santos é hipótese para o Sporting, mas não há contactos

O nome de Miguel Santos está em cima da mesa para suceder a Mariana Cabral, que termina contrato no final da época, no comando da equipa principal feminina do Sporting. A Renascença confirma a informação inicialmente avançada pelo jornal "Record".

Ao que a Renascença apurou, o treinador português, de 38 anos, é um nome em carteira para orientar o Sporting na próxima época. Porém, para já, não houve contactos nesse sentido, direta ou indiretamente.

Miguel Santos está, atualmente, sem clube, depois de ter deixado a equipa masculina do JK Tammeka, da Estónia. Bola Branca sabe que o treinador esteve perto de rumar ao Brasil, mas o acordo caiu. Recentemente, rejeitou uma proposta para orientar uma seleção asiática.

Miguel Santos passou por clubes como Lank Vilaverdense e Amares, mas foi no Sporting de Braga que alcançou maior sucesso. Em 2018/19, venceu campeonato, Taça de Portugal e Supertaça com as arsenalistas.

Mariana Cabral está no Sporting desde 2016. Passou pelas sub-19 às B e, na temporada passada, subiu à equipa principal. Conquistou a Taça de Portugal e a Supertaça, contudo, perdeu o campeonato para o Benfica.

Esta época, o Sporting segue no terceiro lugar do campeonato, a dez pontos do Benfica, que lidera, e foi eliminado na Taça de Portugal e na Taça da Liga e perdeu a Supertaça, sempre para o grande rival.

Recentemente, Mariana Cabral assumiu que, no Sporting, faz-se "muito com pouco", num projeto distinto ao do bicampeão Benfica.