​Midtjylland defronta Sporting sem a desculpa de não jogar há três meses

Não é Verão, nem a época vai começar agora, mas para o Midtjylland é como se fosse. O último jogo oficial dos dinamarqueses foi no dia 13 de novembro de 2022. "A competição está feita assim. Nós somos um clube que não arranja desculpas", garante o treinador Albert Capellas.



Em território português, onde estão a estagiar, desde o dia 4 de fevereiro, mas a sentirem-se em casa, os dinamarqueses mostram-se confiantes para o jogo com o Sporting e deixam o aviso: "Temos um futebol agressivo, dinâmico e com coragem. Que os jogadores não tenham medo de defender, atacar e fazer transições rápidas".

O jogo marca o reencontro de Ousmane Diomande, que estava ligado ao Midtjylland e agora representa os leões. "Diomande fez poucos jogos em Portugal para mostrar o seu potencial porque é muito jovem. O Sporting, nesse sentido, foi rápido para garantir a sua contratação", afirma o técnico espanhol.

O Midtjylland quer continuar a surpreender na Liga Europa depois de ter ficado à frente da Lazio na fase de grupos. Um grupo que só ficou decidido na diferença de golos, depois das quatro equipas terem terminado com os mesmos pontos. Nesta caminhada, destaque para a goleada dos dinamarqueses por 5-1 frente aos italianos. "Teve impacto no futebol dinamarquês porque foi considerado como um dos melhores jogos do futebol dinamarquês e foi o melhor resultado de uma equipa dinamarquesa contra uma equipa italiana", conta.

Essa foi a melhor fase da temporada do Midtjylland e já com Albert Capellas no comando. Face à equipa jovem, o clube optou pelo técnico espanhol que orientou os sub-21 da Dinamarca e foi durante oito anos coordenador de formação no Barcelona. "Foi uma grande experiência. Ter a oportunidade de treinar os melhores jogadores do mundo como Iniesta, Busquets, Pedro", recorda.

No campeonato dinamarquês a equipa está em 7.º lugar, depois de ter terminado a temporada passada no segundo posto. No mercado de inverno perdeu alguns dos principais jogadores como o melhor marcador Anders Dreyer e o brasileiro Evander. Ainda assim, os lobos de Herning querem superar os leões de Alvalade.

Desde 4 de fevereiro no Algarve, o Midtjylland prepara o jogo de quinta-feira, frente ao Sporting, para a 1.ª mão do "play-off" da Liga Europa. A partida está marcada para as 20h00, em Alvalade. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.